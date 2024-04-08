Трихолог Васильева рассказала о причинах облысения

Врач-трихолог, врач-дерматолог «СМ-Косметологии» Мария Васильева назвала основные причины, приводящие к облысению.

«Патологическим является выпадение более 10% от общего объёма волос с формирующимся поредением в определённых участках (височная, по линии центрального пробора, темени, макушки)», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, причинами облысения могут стать перенесённые заболевания с высокой температурой, COVID-19, стрессы, операции под наркозом.

Необходимо обеспечить организм полноценным питанием с преобладанием белка, восполнить дефицитные состояния — железо, цинк, витамины группы В, витамин D, витамин С.

Также, по словам Васильевой, помогут наружные витаминизированные косметические лосьоны.

«Они направлены на улучшение микроциркуляции волосяного фолликула. И через три — четыре месяца, если до этих состояний проблем с выпадением не было, их рост возобновится самостоятельно», — заключила трихолог.

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