Травматолог Эфендиев перечислил самые опасные травмы при езде на электросамокате
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«Это переломы в области коленного сустава и последующая глубокая инвалидизация. Данные травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей, что усложняет лечение пациента», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, чаще всего такие повреждения происходят при скорости более 30 км/ч.
Как отметил Эфендиев, нередки и серьёзные травмы головы, вплоть до внутричерепных гематом.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.