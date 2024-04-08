Травматолог Эфендиев перечислил самые опасные травмы при езде на электросамокате

Врач травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава Московской области Рустам Эфендиев рассказал, какие травмы при езде на электросамокате считаются самыми опасными.

«Это переломы в области коленного сустава и последующая глубокая инвалидизация. Данные травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей, что усложняет лечение пациента», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, чаще всего такие повреждения происходят при скорости более 30 км/ч.

Как отметил Эфендиев, нередки и серьёзные травмы головы, вплоть до внутричерепных гематом.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.