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На уроке «Разговоры о важном» обсудили День Космонавтики

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Традиционный урок «Разговоры о важном» посвятили предстоящему Дню Космонавтики.
На уроке «Разговоры о важном» обсудили День Космонавтики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Школьники и студенты России 8 апреля обсудили в рамках занятия «Я вижу Землю! Это так красиво!» полёт Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года, развитие космонавтики, современные технологии в области исследования космоса.

Герой России, лётчик-космонавт, Сергей Рязанский стал почётным гостем занятия.

Ранее сообщалось, что в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей передали альбом с редкими фотографиями Юрия Гагарина, сделанными в июне 1961 года.

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