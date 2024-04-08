На уроке «Разговоры о важном» обсудили День Космонавтики

Традиционный урок «Разговоры о важном» посвятили предстоящему Дню Космонавтики.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Школьники и студенты России 8 апреля обсудили в рамках занятия «Я вижу Землю! Это так красиво!» полёт Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года, развитие космонавтики, современные технологии в области исследования космоса.

Герой России, лётчик-космонавт, Сергей Рязанский стал почётным гостем занятия.

Ранее сообщалось, что в Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей передали альбом с редкими фотографиями Юрия Гагарина, сделанными в июне 1961 года.