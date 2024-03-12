В музей Оренбурга передали редкие фото Юрия Гагарина
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное Министерство культуры.
«Юрия Гагарина в Оренбурге встречали у трапа самолёта и повсюду сопровождали представители органов безопасности, обеспечивая максимально комфортные условия пребывания в городе первого космонавта и его семьи. Один из оперативных сотрудников занимался фотосъёмкой значимого события», — рассказали в ведомстве.
Фотографии переданы музею к 90-летию со дня рождения первого космонавта.
Гагарин в 1957 году в Оренбурге (в то время — город Чкалов) окончил военное авиационное училище. Также здесь жила семья его жены.
Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.