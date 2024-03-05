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Выставка к 90-летию со дня рождения Гагарина откроется 7 марта в Москве

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Выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Выставка к 90-летию со дня рождения Гагарина откроется 7 марта в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«В основе экспозиции — архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Алексеевича. Историю его жизни дополнят картины советского быта авторства Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи и гости города увидят форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Гагарин», — сказала Сергунина.

Посетители смогут узнать о главных этапах жизни Гагарина, а также о жизни простого советского человека через изобразительное искусство 1930—1960 годов.

Ранее RIA56 сообщало, что космонавт Герой России Фёдор Юрчихин встретился со студентами и преподавателями Аэрокосмического института ОГУ.

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