Выставка к 90-летию со дня рождения Гагарина откроется 7 марта в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«В основе экспозиции — архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Юрия Алексеевича. Историю его жизни дополнят картины советского быта авторства Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи и гости города увидят форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Гагарин», — сказала Сергунина.
Посетители смогут узнать о главных этапах жизни Гагарина, а также о жизни простого советского человека через изобразительное искусство 1930—1960 годов.
Ранее RIA56 сообщало, что космонавт Герой России Фёдор Юрчихин встретился со студентами и преподавателями Аэрокосмического института ОГУ.