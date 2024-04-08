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Токсиколог Кутушов назвал лилии и ромашки потенциально опасными цветами для аллергиков

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, какие цветы являются потенциально опасными для аллергиков.
Токсиколог Кутушов назвал лилии и ромашки потенциально опасными цветами для аллергиков
  • Gettyimages.ru
  • © Timo Rankinen / 500px

В беседе с «Вечерней Москвой» он заявил, что в список входят, например, лилии, поскольку в их пыльце есть аллергены, способные вызвать кашель и заложенность носа.

Аллергические реакции может вызвать и ромашка, причём не только букет с ней, но и чаи, отвары и кремы.

У георгин лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на разных поверхностях.

К потенциально вредным для аллергиков цветам также относятся астры, хризантемы, герберы и домашняя герань.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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