Нейрохирург Пальм рассказал о своей работе

Заведующий нейрохирургическим отделением Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заслуженный врач России Валентин Пальм рассказал о своей работе.

«Сейчас я уже не оперирую, это делают мои ученики. Я только консультирую. А раньше было больше 200 операций в год. Бывало и по 350... Я специализировался на спинальной хирургии — оперировал опухоли спинного мозга, кисты, врождённые патологии, злокачественные опухоли», — рассказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам Пальма, сейчас он приезжает в больницу в 06:45 и первым делом открывает все запросы на консультации.

«В 07:50 иду в реанимацию, до 08:30 — обход, в 08:50 начинается хирургическая пятиминутка, где я должен доложить об операциях, которые наше отделение должно сделать. В 09:15 мы оттуда выходим, я по пути захожу в отделение и консультирую детей, потом возвращаюсь в кабинет. С 09:30 — 10:00 начинается телемедицина. Далее с коллегами определяем план лечения больных в отделении. Потом опять телемедицина. И дальше я иду в реанимацию, перевязываю, консультирую», — сообщил врач.

Как отметил Пальм, у него получается по 170 медицинских телеконсультаций в месяц, к тому же и коллеги обращаются по самым разным вопросам.

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