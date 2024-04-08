Иммунолог Рафаелян рассказала об особенностях проявления аллергии у взрослых

Аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Алла Рафаелян рассказала об особенностях проявления аллергии у взрослых. По её словам, это может произойти из-за перестройки гормональной и иммунной систем, изменений в обменных процессах.

«Всё это может способствовать тому, что организм начнёт воспринимать привычный аллерген как чужеродный», — заявила Рафаелян в беседе с «Российской газетой».

Как отметила эксперт, аллергия в семейном анамнезе существенно повышает вероятность, что у пациента появятся соответствующие симптомы.

Рафаелян добавила, что, зная о сезонности аллергической реакции и учитывая особенности региона проживания, важно заранее начать принимать антигистаминные препараты.

«Терапию по рекомендации врача можно также начать с момента появления первых симптомов», — заключила она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.