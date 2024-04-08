Иммунолог Рафаелян рассказала об особенностях проявления аллергии у взрослых
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«Всё это может способствовать тому, что организм начнёт воспринимать привычный аллерген как чужеродный», — заявила Рафаелян в беседе с «Российской газетой».
Как отметила эксперт, аллергия в семейном анамнезе существенно повышает вероятность, что у пациента появятся соответствующие симптомы.
Рафаелян добавила, что, зная о сезонности аллергической реакции и учитывая особенности региона проживания, важно заранее начать принимать антигистаминные препараты.
«Терапию по рекомендации врача можно также начать с момента появления первых симптомов», — заключила она.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.