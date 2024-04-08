Врач Рябков посоветовал метеозависимым тренировать сосуды и больше гулять

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков дал советы, как справляться с метеозависимостью.

Плохому самочувствию в периоды резкой перемены погоды могут быть подвержены люди с сосудистой дистонией и хроническими заболеваниями, а также страдающие от последствий различных травм, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Такие состояния зачастую сопровождаются перепадами АД, одышкой, головокружениями, мышечной или суставной болью, отметил врач.

Чтобы уменьшить симптоматику, рекомендуется соблюдать ряд правил: тренировать кровеносные сосуды, проводить больше времени на свежем воздухе, поддерживать физическую активность, питаться сбалансированно и в целом стараться вести здоровый образ жизни, объяснил Рябков.

Также, по его словам, следует отказаться от посещения стран с отличающимся от привычного климатом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.