Психолог Шувалова: игра со взрослыми снижает потребность в гаджетах у детей
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Для начала следует компенсировать неврологические дефициты, для чего лучше обратиться к неврологу и нейропсихологу, поделилась она с «Газетой.Ru».
Также, по её словам, для детей важно играть вместе с родителями.
«Есть такая форма времяпровождения как «игра рядом» — для этого родителям нужно просто находиться рядом физически. Выделите на это по 30 минут два раза в день — тогда к помощи гаджетов нужно будет обращаться гораздо реже», — отметила Шувалова.
Кроме прочего, для пользования телефоном или планшетом следует отводить строгие временные отрезки. Для этого психолог посоветовала ставить на устройстве будильник.
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