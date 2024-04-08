Психолог Шувалова: игра со взрослыми снижает потребность в гаджетах у детей

Старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова рассказала, как родителям помочь детям реже пользоваться гаджетами.

Для начала следует компенсировать неврологические дефициты, для чего лучше обратиться к неврологу и нейропсихологу, поделилась она с «Газетой.Ru».

Также, по её словам, для детей важно играть вместе с родителями.

«Есть такая форма времяпровождения как «игра рядом» — для этого родителям нужно просто находиться рядом физически. Выделите на это по 30 минут два раза в день — тогда к помощи гаджетов нужно будет обращаться гораздо реже», — отметила Шувалова.

Кроме прочего, для пользования телефоном или планшетом следует отводить строгие временные отрезки. Для этого психолог посоветовала ставить на устройстве будильник.

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