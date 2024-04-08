ГД рассмотрит возможность отказа от бумажных квитанций за коммунальные услуги

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский рассказал в беседе с RT о том, что законопроект о возможности отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги могут рассмотреть в Госдуме в июне.

«Ждём рассмотрения данного полезного законопроекта, который подготовили коллеги из заксобрания Краснодарского края, уже в июне на площадке нашего комитета Госдумы по строительству и ЖКХ», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, законопроект нужно поддержать, он действительно упрощает взаимодействие для собственников жилых помещений и управляющих и/или ресурсоснабжающих организаций.

«Ведь зачастую они не проживают в квартирах, им принадлежащих, а квитанции копятся в почтовом ящике. Казалось бы, мелочь, но растёт и объём просроченной задолженности, и пени люди иногда зря платят», — рассказал он.

Как добавил Якубовский, решение таких вопросов в рамках законотворческой работы «идет в ногу» с общим трендом государства на создание цифровых сервисов, упрощающих жизнь людей и ускоряющих коммуникацию между государством, гражданами и бизнесом.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца.