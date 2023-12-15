В России призвали освободить многодетные семьи от платы за коммунальные услуги

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца. Согласно инициативе, семьи будут оплачивать услуги ЖКХ только в случае его превышения.

Копия обращения на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой есть в распоряжении RT.

Как напомнила Волынец, согласно указу «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» одним из основных видов льгот, которые предоставляются на государственном уровне многодетным семьям, является компенсация расходов по оплате коммунальных услуг.

По её словам, льготы на коммунальные услуги для многодетных семей существуют практически везде, но их размер и условия получения отличаются.

Таким образом, как пояснила Волынец, необходимо на федеральном уровне разработать законопроект, закрепляющий положения об освобождении многодетных семей от оплаты коммунальных услуг, определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого члена семьи, и оплате только той части услуг, которая будет превышать его.

Детский омбудсмен подчеркнула, что данный законопроект будет направлен в том числе на унификацию практики применения мер социальной поддержки многодетных семей в обозначенной сфере вне зависимости от места их проживания.

«В целях поддержки рождаемости и повышения статуса многодетных семей прошу Вас, уважаемая Татьяна Викторовна, поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — говорится в тексте обращения.

Ранее Волынец предложила рассмотреть вопрос инициирования выпуска Суворовской карты для занятия молодёжи физкультурой и спортом.