Минобороны направило военных в Оренбуржье для помощи пострадавшим от паводка

Министерство обороны по просьбе губернатора Оренбургской области помогает жителям региона в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. В Орск уже прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения, они будут подвозить питьевую воду, грунт к повреждённой дамбе и помогут эвакуировать население в безопасные районы.

РИА Новости

«В работах задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы», — сообщило Минобороны. Личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для укрепления береговой линии рек в Оренбургской области, отметило ведомство. Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным. Президент Владимир Путин уже поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками.