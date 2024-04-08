Минобороны направило военных в Оренбуржье для помощи пострадавшим от паводка
- РИА Новости
«В работах задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы», — сообщило Минобороны.
Личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для укрепления береговой линии рек в Оренбургской области, отметило ведомство.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным. Президент Владимир Путин уже поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками.