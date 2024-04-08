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Минобороны направило военных в Оренбуржье для помощи пострадавшим от паводка

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Министерство обороны по просьбе губернатора Оренбургской области помогает жителям региона в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. В Орск уже прибыли военные инженеры Ясненского ракетного соединения, они будут подвозить питьевую воду, грунт к повреждённой дамбе и помогут эвакуировать население в безопасные районы.
Минобороны направило военных в Оренбуржье для помощи пострадавшим от паводка
  • РИА Новости

«В работах задействовано более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы», — сообщило Минобороны.

Личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для укрепления береговой линии рек в Оренбургской области, отметило ведомство.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным. Президент Владимир Путин уже поручил создать правительственную комиссию во главе с руководителем МЧС Александром Куренковым из-за ситуации с паводками.

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