Мэр Оренбурга Салмин: наводнение ожидается беспрецедентным
- Gettyimages.ru
«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 см… Она сейчас беспрецедентная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области, где введён федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку, сохраняется сложная обстановка.
Также администрация Орска объявила о превентивной эвакуации жителей посёлка Лесоторгового.