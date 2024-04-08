Мэр Оренбурга Салмин: наводнение ожидается беспрецедентным

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным.

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 см… Она сейчас беспрецедентная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области, где введён федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку, сохраняется сложная обстановка.

Также администрация Орска объявила о превентивной эвакуации жителей посёлка Лесоторгового.