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Мэр Оренбурга Салмин: наводнение ожидается беспрецедентным

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Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что наводнение в городе ожидается беспрецедентным.
Мэр Оренбурга Салмин: наводнение ожидается беспрецедентным
  • Gettyimages.ru

«Такой большой воды Оренбург не видел уже давно. Самые высокие отметки — это был 1942 год, это 946 см… Она сейчас беспрецедентная», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в настоящий момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области, где введён федеральный уровень реагирования на ЧС по паводку, сохраняется сложная обстановка.

Также администрация Орска объявила о превентивной эвакуации жителей посёлка Лесоторгового.

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