RT в Telegram
Подпишись

Врач Водовозов: БАД могут содержать скрытые лекарственные компоненты

Короткая ссылка
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов предупредил, что БАД могут содержать действующие вещества лекарственных препаратов. Это может иметь негативные последствия для здоровья.
Врач Водовозов: БАД могут содержать скрытые лекарственные компоненты
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Rogers

Чаще всего такое происходит с биодобавками для похудения. В них могут оказаться вещества, которые имитируют чистку от шлаков и токсинов (мочегонное или слабительное средство), а также антидепрессанты, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«У человека создаётся впечатление, что он принимает что-то натуральное, а на самом деле он получает лекарства, причём в непредсказуемых дозировках», — предупредил Водовозов.

По его словам, лучше вовсе отказаться от приёма БАД, поскольку всё необходимое для здоровья можно получать из продуктов.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить