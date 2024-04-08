Врач Водовозов: БАД могут содержать скрытые лекарственные компоненты

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов предупредил, что БАД могут содержать действующие вещества лекарственных препаратов. Это может иметь негативные последствия для здоровья.

Чаще всего такое происходит с биодобавками для похудения. В них могут оказаться вещества, которые имитируют чистку от шлаков и токсинов (мочегонное или слабительное средство), а также антидепрессанты, отметил он в интервью Радио Sputnik.

«У человека создаётся впечатление, что он принимает что-то натуральное, а на самом деле он получает лекарства, причём в непредсказуемых дозировках», — предупредил Водовозов.

По его словам, лучше вовсе отказаться от приёма БАД, поскольку всё необходимое для здоровья можно получать из продуктов.

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