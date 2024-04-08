Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.
«В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали», — сообщила собеседница агентства.
Как рассказали в ГИБДД по региону, ДТП произошло на 26-м км автодороги Урал — Муханово.
Водитель автобуса превысил скорость и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Ранее СК завёл дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области.