Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26.

Об этом сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.

«В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали», — сообщила собеседница агентства.

Как рассказали в ГИБДД по региону, ДТП произошло на 26-м км автодороги Урал — Муханово.

Водитель автобуса превысил скорость и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Ранее СК завёл дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области.