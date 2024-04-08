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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения.

«В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали», — сообщила собеседница агентства.

Как рассказали в ГИБДД по региону, ДТП произошло на 26-м км автодороги Урал — Муханово.

Водитель автобуса превысил скорость и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Ранее СК завёл дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области.

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