СК завёл дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек.

Об этом говорится в Telegram-канале СК России.

Сообщается, что дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда, где произошло ДТП с поездом, был пьян.