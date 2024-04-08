Два человека погибли и десять пострадали при опрокидывании автобуса под Самарой

Авария произошла в Самарской области, где съехал с трассы и опрокинулся автобус. В результате ДТП погибли два человека, ещё десять пострадали.

Как сообщили в ГИБДД по региону, ДТП произошло на 26-м км автодороги Урал — Муханово. Водитель автобуса выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, и допустил съезд с трассы с последующим опрокидыванием транспортного средства.

«На месте погибло два пассажира, предварительно, десять пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП с двумя «Газелями» в Самарской области, в результате которого пострадали три человека.