«Известия»: в России предлагают отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Законопроект о внедрении электронных платёжек за жилищно-коммунальные услуги, благодаря которому россияне при желании смогут отказаться от бумажного варианта, получил поддержку в Государственной думе.

Как сообщает газета «Известия», его поддержали думская комиссия по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ.

«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме», — приводит издание текст заключения комиссии.

Отмечается, что этот законопроект поможет избежать проблем, связанных с несовпадением места проживая плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счёт.

Ранее юрист Андрей Костянов поделился рекомендациями, как снизить расходы за ЖКУ. В числе прочего он посоветовал установить более экономичный прибор учёта.