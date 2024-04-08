Медведев назвал Байдена и лидеров стран Европы соучастниками теракта в «Крокусе»

Президент США Джо Байден, а также лидеры Великобритании, Франции и Германии Риши Сунак, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц являются соучастниками теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», за которым стоит Украина. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В публикации в социальной сети X Медведев иронично обратился к «почтенным лидерам США и стран Европы» и поинтересовался, достаточно ли им заявлений террористов, рассказавших об обещанном в Киеве 1 млн рублей и окне на границе России и Украины.

Медведев добавил, что теракт всё ещё заказан «Исламскому государству»*, однако настоящие наниматели — «бандеровские ублюдки».

«А соучастники этого убийства — все вы: Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», — заключил Медведев.

Ранее зампред Совбеза России заявил, что организаторы теракта в «Крокусе» — официальные лица нацистской Украины.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.