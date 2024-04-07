Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя координатора

Обвиняемые в совершении террористического акта в «Крокус Сити Холле» на допросе назвали имя «координатора».

Новые кадры допроса показал Первый канал.

Все четверо исполнителей подтвердили на допросе, что планировали скрыться в Киеве. Указания им давал некий координатор Сайфулло.

Именно он, по словам террористов, снабдил их оружием, дал маршрут отхода и обещал гонорар после преступления.

Ранее Следственный комитет России получил данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в Подмосковье.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить все этапы финансирования теракта.