Бастрыкин: надо установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»
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- © Ekaterina Shtukina
Об этом говорится в Telegram СК.
«Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Бастрыкину было доложено об изучении сотрудниками криминалистического центра предметов, которые изъяли в качестве вещественных доказательств, «в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений».
Ранее Следственный комитет России получил данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в Подмосковье.
Как отмечал президент России Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, в настоящий же момент необходимо вычислить заказчиков. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.