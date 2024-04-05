Бастрыкин: надо установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

Глава СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости установить все этапы финансирования теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом говорится в Telegram СК.

«Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Бастрыкину было доложено об изучении сотрудниками криминалистического центра предметов, которые изъяли в качестве вещественных доказательств, «в том числе электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых для следствия сведений».

Ранее Следственный комитет России получил данные из мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в Подмосковье.

Как отмечал президент России Владимир Путин, уже известно, чьими руками был совершён теракт, в настоящий же момент необходимо вычислить заказчиков. По имеющимся данным, на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.