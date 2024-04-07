Глава СК поставил на контроль расследование нападения на полицию в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских в Подмосковье, говорится в заявлении СК России.

Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента и проводит розыск злоумышленников.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о первоначальных установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.