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Глава СК поставил на контроль расследование нападения на полицию в Подмосковье

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на полицейских в Подмосковье, говорится в заявлении СК России.
Глава СК поставил на контроль расследование нападения на полицию в Подмосковье
  • © СК РФ

Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента и проводит розыск злоумышленников.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о первоначальных установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

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