Глава СК поставил на контроль расследование нападения на полицию в Подмосковье
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Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента и проводит розыск злоумышленников.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о первоначальных установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.