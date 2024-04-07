Минздрав: восемь медучреждений Орска оказалось в зоне затопления

Восемь объектов здравоохранения Орска оказалось в зоне затопления, 132 пациента переведены в другие медучреждения.

РИА Новости

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В зоне подтопления в настоящее время восемь объектов здравоохранения, 132 стационарных пациента переведены в другие медучреждения», — цитирует его РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков. В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город.