Минздрав: восемь медучреждений Орска оказалось в зоне затопления
- РИА Новости
Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В зоне подтопления в настоящее время восемь объектов здравоохранения, 132 стационарных пациента переведены в другие медучреждения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.
В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город.