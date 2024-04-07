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Минздрав: восемь медучреждений Орска оказалось в зоне затопления

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Восемь объектов здравоохранения Орска оказалось в зоне затопления, 132 пациента переведены в другие медучреждения.
Минздрав: восемь медучреждений Орска оказалось в зоне затопления
  • РИА Новости

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В зоне подтопления в настоящее время восемь объектов здравоохранения, 132 стационарных пациента переведены в другие медучреждения», — цитирует его РИА Новости.

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