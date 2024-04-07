RT в Telegram
Подпишись

Вакцинация от гепатита А началась в Оренбуржье после паводка

Короткая ссылка
В Оренбургской области началась вакцинация против вирусного гепатита А на фоне паводка, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вакцинация от гепатита А началась в Оренбуржье после паводка
  • РИА Новости

«Начата вакцинация против вирусного гепатита А, создан запас вакцины... Создан запас противокорьевой вакцины. На сегодняшний день все меры, которые необходимы в этой ситуации, организованы и принимаются», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области из-за паводка.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить