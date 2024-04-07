Вакцинация от гепатита А началась в Оренбуржье после паводка

В Оренбургской области началась вакцинация против вирусного гепатита А на фоне паводка, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Начата вакцинация против вирусного гепатита А, создан запас вакцины... Создан запас противокорьевой вакцины. На сегодняшний день все меры, которые необходимы в этой ситуации, организованы и принимаются», — цитирует её ТАСС.

Ранее Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области из-за паводка.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.