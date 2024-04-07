Попова провела совещание по ситуации с паводком в Оренбургской области

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области из-за паводка.

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Попова в ходе рабочей поездки в Оренбургскую область провела оперативное совещание по вопросам контроля качества питьевой воды после подтопления водозаборов», — сказано в сообщении.

По словам Поповой, в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медицинских препаратов и вакцин. Также в ПВР необходимо вести контроль качества пищевых продуктов и воды, сказала она.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.