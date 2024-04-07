В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений», — говорится в сообщении.

При этом эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В ПВР находятся шесть человек, в том числе один ребёнок.

В посёлке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточено, добавили в мэрии.

Ранее в МЧС России назвали сложной ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область.