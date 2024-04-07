В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.
«Подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений», — говорится в сообщении.
При этом эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В ПВР находятся шесть человек, в том числе один ребёнок.
В посёлке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточено, добавили в мэрии.
Ранее в МЧС России назвали сложной ситуацию с паводком в Оренбургской области.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область.