RT в Telegram
Подпишись

В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347

Короткая ссылка
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений», — говорится в сообщении.

При этом эвакуированы 428 человек, в том числе 27 детей. В ПВР находятся шесть человек, в том числе один ребёнок.

В посёлке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточено, добавили в мэрии.

Ранее в МЧС России назвали сложной ситуацию с паводком в Оренбургской области.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить