RT в Telegram
Подпишись

Прокуратура проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске

Короткая ссылка
Прокуратура Оренбургской области проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске на фоне паводка.
Прокуратура проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении, после появления в СМИ публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости.

По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает ведомство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области из-за паводка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить