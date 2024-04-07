Прокуратура проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске

Прокуратура Оренбургской области проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в Орске на фоне паводка.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

Как сказано в заявлении, после появления в СМИ публикаций о значительном завышении стоимости питьевой воды проверяется обоснованность ценообразования на продукты первой необходимости.

По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает ведомство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова провела оперативное совещание по вопросам водоочистки в Оренбургской области из-за паводка.