МЧС эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске
- РИА Новости
«Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя», — сообщили в МЧС.
Как ранее сообщал ТАСС, в Орске произошёл прорыв дамбы.
Глава МЧС Александр Куренков 5 апреля направил в Оренбургскую область сотрудников главных спасательных отрядов ведомства для борьбы с паводком.
4 апреля в регионе ввели режим ЧС.