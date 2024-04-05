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МЧС эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске

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Спасатели МЧС России проводят эвакуацию жителей из зоны риска подтопления в Орске (Оренбургская область), также вместе с муниципальными службами они работают над укреплением дамбы и устранением прорыва.
МЧС эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске
  • РИА Новости

«Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщал ТАСС, в Орске произошёл прорыв дамбы.

Глава МЧС Александр Куренков 5 апреля направил в Оренбургскую область сотрудников главных спасательных отрядов ведомства для борьбы с паводком.

4 апреля в регионе ввели режим ЧС.

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