МЧС эвакуирует жителей из зоны возможного подтопления в Орске

Спасатели МЧС России проводят эвакуацию жителей из зоны риска подтопления в Орске (Оренбургская область), также вместе с муниципальными службами они работают над укреплением дамбы и устранением прорыва.

«Работают два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. В превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения. Место сбора для эвакуации жителей — улица Крайняя», — сообщили в МЧС.

Как ранее сообщал ТАСС, в Орске произошёл прорыв дамбы.

Глава МЧС Александр Куренков 5 апреля направил в Оренбургскую область сотрудников главных спасательных отрядов ведомства для борьбы с паводком.

4 апреля в регионе ввели режим ЧС.