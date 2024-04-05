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Глава МЧС направил в Оренбуржье главные спасотряды для борьбы с паводком

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Глава МЧС России Александр Куренков направил в Оренбургскую область сотрудников главных спасательных отрядов ведомства для борьбы с паводком. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС.
Глава МЧС направил в Оренбуржье главные спасотряды для борьбы с паводком
  • Gettyimages.ru
  • © Jozef Jankola / 500px

Сообщается, что два самолёта Ил-76 вылетели в Орск. На борту находятся: более 100 специалистов Отряда «Центроспас» и Центра «Лидер», 20 плавсредств, пять единиц техники высокой проходимости, а также спецоборудование, гидрокостюмы, спасательные жилеты и водолазная станция быстрого развертывания. 

«В Оренбуржье остаются подтопленными 1 659 домов и 5 062 придворовых участка. Эвакуировано 2 797 человек, из них 636 — дети. В пунктах временного размещения находятся 185 человек», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка.

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