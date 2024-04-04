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В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении в регионе режима ЧС из-за паводка.
В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС
  • РИА Новости

«Ввёл на территории Оренбургской области режим ЧС», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что данный шаг был необходим для оперативного проведения мероприятий по пропуску паводка и чтобы минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

Глава региона также отметил необходимость сфокусировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно провести эвакуацию жителей с опасных территорий. 

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за ситуации с весенними паводками ввели режим чрезвычайной ситуации.

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