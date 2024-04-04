В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении в регионе режима ЧС из-за паводка.

«Ввёл на территории Оренбургской области режим ЧС», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что данный шаг был необходим для оперативного проведения мероприятий по пропуску паводка и чтобы минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры.

Глава региона также отметил необходимость сфокусировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно провести эвакуацию жителей с опасных территорий.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за ситуации с весенними паводками ввели режим чрезвычайной ситуации.