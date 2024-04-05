Жителей ряда улиц в Орске эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы

В связи с угрозой прорыва дамбы жители некоторых улиц в городе Орске Оренбургской области будут эвакуированы.

Об этом заявили в городской администрации.

«Жителям Старого города необходимо подготовиться к эвакуации», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что если кто-то из местных жителей не сможет эвакуироваться самостоятельно, то будут организованы автобусы.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка.

Глава МЧС Александр Куренков направил в регион главные спасотряды для борьбы с паводком.