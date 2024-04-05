RT в Telegram
Подпишись

Терапевт Рябков посоветовал сдать весной общий анализ крови

Короткая ссылка
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал, какие анализы желательно сдать весной, чтобы проверить состояние своего здоровья. В частности, это общий анализ крови.
Терапевт Рябков посоветовал сдать весной общий анализ крови
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Анализ крови поможет определить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Низкий уровень гемоглобина может указывать на анемию, сопровождаться слабостью и пониженной работоспособностью, а высокий уровень лейкоцитов может свидетельствовать о наличии инфекции или воспалительного процесса», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, также стоит сдать биохимический анализ крови, проверить гормоны щитовидной железы и уровень витамина D.

Как считает Рябков, стоит помнить и о витаминах групп В и С.

Ранее психолог Тамара Белявская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить