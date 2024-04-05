Терапевт Рябков посоветовал сдать весной общий анализ крови

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал, какие анализы желательно сдать весной, чтобы проверить состояние своего здоровья. В частности, это общий анализ крови.

«Анализ крови поможет определить уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Низкий уровень гемоглобина может указывать на анемию, сопровождаться слабостью и пониженной работоспособностью, а высокий уровень лейкоцитов может свидетельствовать о наличии инфекции или воспалительного процесса», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, также стоит сдать биохимический анализ крови, проверить гормоны щитовидной железы и уровень витамина D.

Как считает Рябков, стоит помнить и о витаминах групп В и С.

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