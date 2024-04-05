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Половина российских родителей переживают за детей перед предстоящими проверками знаний

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Новое исследование показало, что 48% российских родителей переживают за детей перед предстоящими проверками знаний.
Половина российских родителей переживают за детей перед предстоящими проверками знаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Учи.ру».

Чаще всего взрослые волнуются из-за стресса, который испытывает ребёнок перед тестированием. Такой ответ дали 36% опрошенных.

Около 30% участников исследования переживают, что их ребёнок может получить плохую оценку, а 25% сообщили, что их дети уделяют недостаточно времени подготовке, и это тоже заставляет их беспокоиться.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит ругать детей за двойки.

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