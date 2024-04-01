Педагог Евсеева посоветовала не ругать детей за двойки

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит ругать детей за двойки.

«В этот момент для ребёнка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя в этом разговоре — помочь ребёнку справиться с неприятными эмоциями и пережить их», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно объяснить, что двойка — это не приговор и оценка не характеризует человека как личность.

«Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы. То есть опыт получения двойки может даже оказаться полезным», — пояснила Евсеева.

Как отметила эксперт, также необходимо обсудить, что делать для исправления ситуации.

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