Педагог Евсеева посоветовала не ругать детей за двойки
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«В этот момент для ребёнка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя в этом разговоре — помочь ребёнку справиться с неприятными эмоциями и пережить их», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, важно объяснить, что двойка — это не приговор и оценка не характеризует человека как личность.
«Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы. То есть опыт получения двойки может даже оказаться полезным», — пояснила Евсеева.
Как отметила эксперт, также необходимо обсудить, что делать для исправления ситуации.
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