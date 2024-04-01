RT в Telegram
Подпишись

Педагог Евсеева посоветовала не ругать детей за двойки

Короткая ссылка
Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева заявила, что не стоит ругать детей за двойки.
Педагог Евсеева посоветовала не ругать детей за двойки
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«В этот момент для ребёнка важно получить от семьи прежде всего поддержку, а не назидание и наставление. Задача родителя в этом разговоре — помочь ребёнку справиться с неприятными эмоциями и пережить их», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно объяснить, что двойка — это не приговор и оценка не характеризует человека как личность.

«Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы. То есть опыт получения двойки может даже оказаться полезным», — пояснила Евсеева.

Как отметила эксперт, также необходимо обсудить, что делать для исправления ситуации.

Ранее психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, как определить признаки эмоционального выгорания у школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить