Правительство России увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей
- РИА Новости
Общий лимит средств в рамках программы увеличен до 700 млрд рублей.
«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут ещё не менее 15 тыс. специалистов в сфере информационных технологий», — заявил премьер Михаил Мишустин.
Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно.
5 апреля в Сбербанке заявили о возобновлении льготной программы «Ипотека для IT».