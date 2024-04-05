Правительство России увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

Ещё больше IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия: объём средств на льготную ипотеку для них увеличен на 200 млрд рублей, сообщает правительство России.

Общий лимит средств в рамках программы увеличен до 700 млрд рублей.

«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут ещё не менее 15 тыс. специалистов в сфере информационных технологий», — заявил премьер Михаил Мишустин.

Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно.

5 апреля в Сбербанке заявили о возобновлении льготной программы «Ипотека для IT».