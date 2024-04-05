RT в Telegram
Подпишись

Правительство России увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей

Короткая ссылка
Ещё больше IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия: объём средств на льготную ипотеку для них увеличен на 200 млрд рублей, сообщает правительство России.
Правительство России увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 млрд рублей
  • РИА Новости

Общий лимит средств в рамках программы увеличен до 700 млрд рублей.

«Благодаря этому по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут ещё не менее 15 тыс. специалистов в сфере информационных технологий», — заявил премьер Михаил Мишустин.

Взять льготный ипотечный кредит могут специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно.

5 апреля в Сбербанке заявили о возобновлении льготной программы «Ипотека для IT».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить