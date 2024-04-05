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В «Росчайкофе» прокомментировали динамику цен на кофе

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Президент ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия прокомментировал динамику цен на кофе.
В «Росчайкофе» прокомментировали динамику цен на кофе
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«Следует понимать, что новые уровни биржевых котировок отражаются на состоянии потребительского рынка с большой отсрочкой. Текущая ситуация с подорожанием арабики и робусты пока что никак не сказывается на производстве. Потому что кофейные операторы, как правило, законтрактованы минимум на шесть-восемь месяцев вперёд», — цитирует эксперта «Парламентская газета».

По его словам, даже если ситуация с подорожанием продлится, говорить о резком росте цен на кофе будет слишком преждевременно.

«Ценообразование — процесс сложный и многостадийный, давать какие-то прогнозы по нему на полгода вперёд попросту невозможно», — пояснил он.

Ранее врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Айслу Каримова рассказала, существует ли оптимальная дозировка кофеина для взрослого человека.

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