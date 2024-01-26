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Врач Каримова посоветовала употреблять не более 400 мг кофеина в день

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Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Айслу Каримова рассказала, существует ли оптимальная дозировка кофеина для взрослого человека.
Врач Каримова посоветовала употреблять не более 400 мг кофеина в день
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Skripnik

«Назвать определённое количество чашек кофе в день, которое могло бы быть нормой, нельзя. Ведь и сорта зёрен, и способ их приготовления, и даже привычка разбавлять напиток молоком или водой влияют на содержание в нём кофеина. Поэтому рекомендательные нормы можно дать только с учётом чистого действующего вещества», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100—200 мг кофеина за один раз и не более 400 мг в день.

Как пояснила Каримова, в среднем это соответствует трём — пяти чашкам в сутки.

Врач добавила, что важно учитывать индивидуальные особенности организма.

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