Врач Каримова посоветовала употреблять не более 400 мг кофеина в день

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Айслу Каримова рассказала, существует ли оптимальная дозировка кофеина для взрослого человека.

«Назвать определённое количество чашек кофе в день, которое могло бы быть нормой, нельзя. Ведь и сорта зёрен, и способ их приготовления, и даже привычка разбавлять напиток молоком или водой влияют на содержание в нём кофеина. Поэтому рекомендательные нормы можно дать только с учётом чистого действующего вещества», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 100—200 мг кофеина за один раз и не более 400 мг в день.

Как пояснила Каримова, в среднем это соответствует трём — пяти чашкам в сутки.

Врач добавила, что важно учитывать индивидуальные особенности организма.

Ранее врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов в беседе с РИАМО посоветовал пожилым людям отказаться от прогулок в сильные снегопады.