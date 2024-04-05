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Психиатр Читлова рассказала о главных симптомах развития депрессии

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Психиатр Виктория Читлова рассказала, какими симптомами характеризуется депрессия.
Психиатр Читлова рассказала о главных симптомах развития депрессии
  • Gettyimages.ru

«При депрессии когда нужно обратиться к врачу: грустное настроение ежедневное, как минимум на протяжении двух недель, также не менее двух недель на ежедневной основе у человека может быть нарушен сон, он либо ухудшается, либо его становится больше — человек сонлив, вялый, разбит или усталый», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также наблюдается нарушение аппетита, изменение веса, ухудшение памяти.

Среди других симптомов — апатия, безрадостность, нежелание что-то делать.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.

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