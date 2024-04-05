HR-эксперт Мурадян прокомментировал ситуацию на рынке труда в сфере туризма

HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике Гарри Мурадян высказался о ситуации на рынке труда в сфере туризма.

В беседе с ОТР эксперт отметил, что сферу начали лучше субсидировать, запустили нацпроект и программу «Больше, чем путешествие».

Как отметил Мурадян, начали открывать много туристических точек и локаций там, где никогда не было сотрудников туротрасли, и пока таких работников там нет. По мнению эксперта, в такие туристические места могут поехать специалисты из других регионов.

Мурадян отдельно отметил программу «Больше, чем путешествие», по которой можно обосноваться в другом регионе и начать там работать.

«Это про начинающих специалистов, людей, которые впервые устраиваются на работу, студентов», — сказал он.

Ранее специалисты рынка труда в ходе исследования выяснили, что в большинстве российских компаний (82%) при отборе сотрудников обращают внимание на графу «О себе» в резюме.