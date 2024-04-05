HR-эксперт Мурадян прокомментировал ситуацию на рынке труда в сфере туризма
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В беседе с ОТР эксперт отметил, что сферу начали лучше субсидировать, запустили нацпроект и программу «Больше, чем путешествие».
Как отметил Мурадян, начали открывать много туристических точек и локаций там, где никогда не было сотрудников туротрасли, и пока таких работников там нет. По мнению эксперта, в такие туристические места могут поехать специалисты из других регионов.
Мурадян отдельно отметил программу «Больше, чем путешествие», по которой можно обосноваться в другом регионе и начать там работать.
«Это про начинающих специалистов, людей, которые впервые устраиваются на работу, студентов», — сказал он.
Ранее специалисты рынка труда в ходе исследования выяснили, что в большинстве российских компаний (82%) при отборе сотрудников обращают внимание на графу «О себе» в резюме.