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Большинство работодателей интересуется хобби соискателей в резюме

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Специалисты рынка труда в ходе исследования выяснили, что в большинстве российских компаний (82%) при отборе сотрудников обращают внимание на графу «О себе» в резюме.
Большинство работодателей интересуется хобби соискателей в резюме
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

Напротив, 12% кадровиков и руководителей крайне редко интересуются хобби и информацией кандидата о себе, 4% опрошенных не считают, что это важная информация, а 2% участников исследования признались, что обращают внимание только на сопроводительное письмо соискателя.

В 38% российских компаний отметили, что соискателям важно указывать в резюме свои хобби и увлечения для выстраивания более полного портрета кандидата.

Треть опрошенных (33%) уверена, что это необязательно, главное — деловые качества, опыт и навыки. 26% респондентов считают, что в резюме важно указывать любые хобби и увлечения.

Ранее генеральный директор кадрового агентства «1000 кадров» Мария Маргулис в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала рост спроса на услуги нянь. По её словам, такая тенденция наблюдается на рынке труда несколько лет.

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