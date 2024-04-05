Губернатора Чибиса переведут в региональную больницу для дальнейшего лечения
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«Состояние Андрея Владимировича остаётся тяжёлым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — добавил он.
Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.
В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки.