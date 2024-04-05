Губернатора Чибиса переведут в региональную больницу для дальнейшего лечения

Пострадавшего при покушении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса переведут в областную больницу для дальнейшего лечения, заявил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев.

«Состояние Андрея Владимировича остаётся тяжёлым, в динамике стабильным, соответствует тяжести ранения. Пациенту проводится вся необходимая терапия», — добавил он.

Чибис ранее опубликовал в своём Telegram видео после операции, которую медики провели после покушения на политика.

В Следственном комитете России заявили, что допросили напавшего на губернатора.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что покушение будет расследовано в самые короткие сроки.