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Производство продуктов для здорового питания выросло в Москве

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В Москве выросло производство продуктов для здорового питания.
Производство продуктов для здорового питания выросло в Москве

Об этом, как сообщает НСН, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, выпуск отраслевых фабрик увеличился на 38,6% по итогам прошлого года.

«Растёт выпуск как привычных товарных групп, например мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака», — сказал Овчинский.

В Москве в пищевой промышленности работают около 60 тыс. человек на более чем 290 предприятиях.

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