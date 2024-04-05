Производство продуктов для здорового питания выросло в Москве

В Москве выросло производство продуктов для здорового питания.

Об этом, как сообщает НСН, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, выпуск отраслевых фабрик увеличился на 38,6% по итогам прошлого года.

«Растёт выпуск как привычных товарных групп, например мяса, колбасы, кондитерских изделий, муки, так и продуктов, которые соответствуют принципам здорового питания. Так, почти в 7,6 раза по итогам прошлого года увеличилось производство зерновых продуктов для завтрака», — сказал Овчинский.

В Москве в пищевой промышленности работают около 60 тыс. человек на более чем 290 предприятиях.