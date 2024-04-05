В МЭР не ожидают подорожания билетов из-за запрета полётов Southwind Airlines

Запрет полётов Southwind Airlines над Европой не повлияет на цены на билеты из России в Турцию и Египет, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

«Переживать не надо, есть раскатанный маршрут, минуя европейские пространства. Поэтому быстро перестроимся. На цене, думаю, никак не отразится, потому что цена складывается на рынке», — сказал он ТАСС.

ЕС ранее запретил Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией.

Полётная программа турецкой авиакомпании Southwind из Калининграда в Анталью отменена из-за санкций со стороны Европейского союза.