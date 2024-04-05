В МЭР не ожидают подорожания билетов из-за запрета полётов Southwind Airlines
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«Переживать не надо, есть раскатанный маршрут, минуя европейские пространства. Поэтому быстро перестроимся. На цене, думаю, никак не отразится, потому что цена складывается на рынке», — сказал он ТАСС.
ЕС ранее запретил Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией.
Полётная программа турецкой авиакомпании Southwind из Калининграда в Анталью отменена из-за санкций со стороны Европейского союза.