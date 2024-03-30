АТОР: полётная программа Southwind из Калининграда в Анталью отменена
- РИА Новости
Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) написала в Telegram.
«В связи с запретом на пролёт над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полётная программа в Анталью из Калининграда», — говорится в сообщении.
Как отметили в АТОР, туристам вернут деньги за билеты или предоставят перелёт через Москву или Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что Европейский союз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полёты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией.