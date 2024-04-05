В Минцифры России заявили, что две трети IT-специалистов вернулись в страну

Две трети уехавших из России в 2022 году IТ-специалистов вернулись в Россию, заявили в Минцифры.

«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что число специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13%.

Специалист Егор Сорокин ранее рассказал в беседе с RT о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.