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В Минцифры России заявили, что две трети IT-специалистов вернулись в страну

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Две трети уехавших из России в 2022 году IТ-специалистов вернулись в Россию, заявили в Минцифры.
В Минцифры России заявили, что две трети IT-специалистов вернулись в страну
  • Gettyimages.ru
  • © JohnnyGreig

«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что число специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13%.

Специалист Егор Сорокин ранее рассказал в беседе с RT о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год.

В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.

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