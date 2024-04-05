В Минцифры России заявили, что две трети IT-специалистов вернулись в страну
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«Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что число специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13%.
Специалист Егор Сорокин ранее рассказал в беседе с RT о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год.
В начале июня премьер-министр России Михаил Мишустин предложил уехавшим из страны IT-специалистам вернуться.