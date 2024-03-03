Названы главные тренды в IT-отрасли на 2024 год

Специалист Егор Сорокин рассказал в беседе с RT о главных трендах в IT-отрасли на 2024 год.

«Первая главная тенденция — восходящий тренд на импортозамещение. В связи с этим всё больше компаний начнут искать специалистов разного профиля — от аналитиков и тестировщиков до разработчиков. При этом востребованность IT-специалистов начнёт заметно расти в разных сферах. Одна из причин — в том, что каждая компания вне зависимости от профиля уже сейчас нуждается в оптимизации и автоматизации своих ресурсов. Даже те сферы, которые раньше не интересовались IT-специалистами, начнут активнее их нанимать», — объяснил управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory.

По его прогнозу, глобально IT-рынок продолжит рост.

«Кадров сейчас недостаточно, чтобы обеспечить эффективную работу всех сервисов. Но государство стремится решить проблему нехватки кадров благодаря ряду законопроектов и мер, направленных на увеличение числа специалистов, работающих в IT», — рассказал эксперт.

Среди направлений в IT наиболее востребованными традиционно останутся программирование, аналитика данных и дизайн, отметил собеседник RT.

«Самым популярным языком программирования остаётся Python, который только укрепит свою позицию в 2024 году. Среди специалистов, программирующих на Python, более востребованными станут тестировщики-автоматизаторы и fullstack-разработчики. При этом уже сейчас заметен тренд на возвращение отечественных языков программирования — например, 1C. Кроме того, в этом году значительно вырастет спрос на курсы, где будут учить использованию нейросетей в различных областях — от дизайна до робототехники», — объяснил специалист.

Из других трендов, по его словам, можно выделить растущий спрос IT-отрасли на кросс-функциональные навыки.

«Теперь специалисты должны знать не только основы IT, но и уметь общаться с командами, делегировать задачи коллегам и управлять проектами, чтобы получать более эффективный результат. Такие профессионалы, сочетающие в себе разные качества и умения, будут востребованы рынком», — подчеркнул Сорокин.

Ранее специалист Александр Линд рассказал в беседе с RT о важности развивать сложные когнитивные способности, которые плохо поддаются автоматизации.