Специалист призвал развивать в работе сложные когнитивные способности

Специалист Александр Линд рассказал в беседе с RT о важности развивать сложные когнитивные способности, которые плохо поддаются автоматизации. Например, способность к обучению и интерпретации данных, аналитическое и критическое мышление и креативность.

Помимо этого, он напомнил, что исследователи отмечают важность развития гибких межличностных навыков, которые уже указывают в требованиях и к техническим специалистам.

«К ним относят лидерские качества, командное управление и взаимодействие, умение слушать и строить эффективные коммуникации, культурный и эмоциональный интеллект», — заявил эксперт.

Кроме того, он отметил важность повышения уровня базовых цифровых навыков, независимо от сферы деятельности.

«К ним относят владение устройствами и ПО, опыт работы с базовыми программами Microsoft Office (Excel, PowerPoint), умение пользоваться различными электронными почтами и мессенджерами», — рассказал генеральный директор платформы Lerna.ru.

Также, по его словам, важны профессиональные цифровые компетенции — специфичные углублённые знания цифровых инструментов, применяющихся в отдельных профессиях.

«Так, например, для специалистов, работающих в IT сфере, это знание языков программирования, для веб-дизайнеров — владение программами от Figma до Blender 3D, для диджитал-маркетологов — знание различных инструментов аналитики от Google Analytics до Яндекс.Метрики, SEO-оптимизации, автоматизации маркетинга и нейросетей», — подчеркнул собеседник RT.

Навыки визуализации данных — ещё одна тенденция, потребность в которой возрастает, пояснил аналитик. Речь идёт об опыте работы с такими инструментами, как MS Power BI, Tableau, Metabase или российском аналоге Visiology, добавил он.

По его словам, наиболее актуально в последнее время это стало в том числе для финансовых аналитиков, менеджеров по компенсациям и льготам и рекрутеров.

«Навыки работы с социальными сетями в первую очередь, конечно же, необходимы всем, кто так или иначе задействован в сфере маркетинга, а также, как подчёркивают аналитики, менеджерам по управлению персоналом и представителям сферы услуг. Умение пользоваться ими — в принципе необходимость сегодняшнего медиаклимата, но для отдельных специалистов это работа», — поделился специалист.

Ранее руководитель отдела программ развития подростков Maximum Education Наталья Евсеева и руководитель методологии и разработки образовательных программ Артём Мушта рассказали в беседе с RT, какие профессии можно назвать перспективными, а также какие навыки необходимо развивать школьникам уже сейчас.