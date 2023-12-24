Биоэтик и разработчик киберпротезов названы перспективными профессиями будущего

Руководитель отдела программ развития подростков Maximum Education Наталья Евсеева и руководитель методологии и разработки образовательных программ Артём Мушта рассказали в беседе с RT, какие профессии можно назвать перспективными, а также какие навыки необходимо развивать школьникам уже сейчас.

«Среди наиболее перспективных профессиональных сфер, которые будут развиваться в будущем, следует упомянуть медицину и биотехнологии. Профессии, которые будут востребованы, — биоэтик, медицинский маркетолог, онлайн-терапевт, разработчик киберпротезов, специалист по имплантам мозга, биофармаколог, инженер в области синтетической биологии, проектировщик киберорганизмов, специалист по возрождению умерших видов», — отметили аналитики.

Они пояснили, что, например, медицинский маркетолог — это человек, который занимается продвижением услуг в сфере медицины.

«Его задача — сделать так, чтобы большинство людей доверяли компании, медицинскому бренду. То есть это профессия, которая находится на стыке двух специальностей. С одной стороны, в ней важно понимать основы маркетинга — уметь сегментировать рынок и аудиторию, выстраивать эффективные коммуникации с потребителем, работать с брендом, организовывать рекламу, а с другой стороны, важны знания в области здравоохранения», — добавили собеседники RT.

Биотехнологии — та область, которая определённо требует технологических навыков, подчеркнули они.

«Чаще всего это люди с техническим (например, инженерным) образованием, которые работают на стыке с биофармакологией. Более редким случаем является, когда человек получил медицинское и техническое образование», — отметили специалисты.

Также востребованным направлением останется IT (архитектор данных, дата-журналист, цифровой лингвист).

«Специалисты в IT чаще всего должны знать языки программирования, поскольку профессии архитектора данных или Data Scientist связаны именно с этим навыком. Направление цифровой лингвистики требует от специалиста понимания языка программирования с точки зрения языкознания. Эти люди способны выстраивать систему переводов с одного языка на другой, продумывать, как будет строиться речь искусственного интеллекта, и проводить исследования больших текстов», — заявили специалисты.

В сфере образования могут быть востребованы такие специалисты, как персональный гид по образованию и карьере, разработчик образовательной траектории, эксперт по поиску и развитию талантов, прогнозируют аналитики.

«Цифровизация будет внедряться и в сферу искусства: там появятся такие специальности, как science-художник, арт-оценщик. Таким образом, большинство сфер требует развития в первую очередь цифровых навыков — в 90% случаев это программирование. Во вторую очередь важно развитие гибких навыков», — заключили эксперты.

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