Человек погиб в результате ДТП с поездом на ж/д переезде в Бурятии

Поезд врезался в автомобиль на ж/д переезде в Бурятии, в результате чего погиб человек.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля скончался от полученных травм», — говорится в сообщении.

Ранее СК завёл дело по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области.

Также в РЖД уточнили сроки возможного наказания за ДТП на железнодорожных переездах.